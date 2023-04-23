Kapadokya bayramda doldu taştı

Tatil için dünyanın farklı ülkelerinden yabancı turistler ile Türkiye’nin farklı kentlerinden Nevşehir'e gelen yerli turistlerle Kapadokya bölgesi doldu taştı.

Çifte bayram tatilini Kapadokya’da değerlendirmek isteyen Ayla Ahlat, “Kapadokya’yı çok güzel buldum. Tarihi bir şehir. Yıllarca burada yaşamış insanların kültürlerine, onların bıraktığı ayak izlerine şahit olmak beni çok mutlu etti. Bunun üzerine çifte bayramı burada kutluyor olmak ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Kapadokya’nın etkileyici bir yer olduğunu söyleyen Zeynep Altıntel de yaptığı açıklamada, “Kapadokya’yı hep fotoğraflarda, kataloglarda ve sosyal medyalarda gördüğüm kadarıyla gelinmesi gereken bir yer olarak görüyordum. Ama gelmesem de olur dediğim bir şehirdi. Ama gelince herkese gelsinler diyeceğim bir yer. Çok tarihi, çok büyüleyici bir yapısı var. Yakın arkadaşlarımla da bayramı kutlamak için buraya geldik” dedi.

"Geçtiğimiz yıl 4 milyon 200 bin misafir ile rekor kırmıştı"

Kapadokya turizminin bu yıl yine rekor kıracağını ve yılsonunda hedeflenen 6 milyon ziyaretçiye ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şöyle konuştu:

“Dünyanın en güzel noktalarından bir tanesi Kapadokya, fantastik, masalsı şehir Kapadokya. Geçtiğimiz yıl 4 milyon 200 bin misafir ile rekor kırmıştı. 2023 yılı ilk ayı iyi başladı fakat depremlerle beraber bazı endişelerimiz oluşmaya başladı. Ancak depremden sonra da her ay bir önceki yılın rekorlarını kırmaya devam ediyoruz”

Hedef 6 milyon ziyaretçi

Vali Becel, ara tatil ve Ramazan Bayramı nedeniyle bölgenin doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını söyledi.

Vali Becelsözlerini şöyle sonlandırdı:

“Şu anda da yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşmış durumdayız. Hedeflediğimiz rakama emin adımlar ile ilerliyoruz. Bu yıl koymuş olduğumuz hedef 6 milyon turisti ilimizde ağırlamak. Burası artık Rusya’dan, Bulgaristan’dan, İspanya’dan direkt seferlerin de yapıldığı bir destinasyon oldu. Uçak seferlerimiz hafta içi 6, hafta sonu 7 sefere çıktı. Bu da tercihin ve talebin yüksekliğini gösteriyor”