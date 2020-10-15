Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kanala düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de kanala düşen inek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Mimarsinan Mahallesi'nde evlerinin önünde ineğinin olmadığını fark eden sahibi, onu ararken kanala düşmüş halde buldu.
Sahibi, kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden Silivri İtfaiye ekipleri, uzun uğraşları sonucunda halat bağlayarak vatandaşlarla birlikte ineği bulunduğu yerden kurtardı.
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