Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Deveyi kilometrelerce sürükleyen 2 kişi gözaltına alındı
Bursa'da kamyonetin arkasına bağladıkları bir deveyi kilometrelerce götüren 2 kişi yakalandı. Zaman zaman yolda sürüklenen ve eziyet çeken deveyi, bir genç aracın arkasından koşarak kurtardı.
Kamyonetin arkasına bağladılar, kilometrelerce koşturup yollarda sürüklediler.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir deveyi kamyonetin arkasına bağlayarak eziyet eden 2 kişi gözaltına alındı.
Deveye eziyet edenler yakalandı
Deveyle yaklaşık 20 kilometre yolculuk edenleri gören bir kişi aracı durdurmak istedi. Aracın peşinden koşan kişi, bir parkta oturan gençlerin de yardımıyla kamyoneti durdurmayı başardı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişi hakkında, "hayvana eziyet etmek" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.
Devenin koruma altına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Hayvanlara ŞiddetSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:51
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