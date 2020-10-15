Kamyonetin arkasına bağladılar, kilometrelerce koşturup yollarda sürüklediler.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir deveyi kamyonetin arkasına bağlayarak eziyet eden 2 kişi gözaltına alındı.

Deveye eziyet edenler yakalandı

Deveyle yaklaşık 20 kilometre yolculuk edenleri gören bir kişi aracı durdurmak istedi. Aracın peşinden koşan kişi, bir parkta oturan gençlerin de yardımıyla kamyoneti durdurmayı başardı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişi hakkında, "hayvana eziyet etmek" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Devenin koruma altına alındığı öğrenildi.