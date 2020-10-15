Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki kamyonet küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da koltuk yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç ve üzerinde bulunan koltuklar kullanılamaz hale geldi.
Muhammet Fatih Yorulmaz, merkez Çukurova ilçesinde tadilat için müşterisinin evinden koltukları alıp kamyonete yükledi.
Koltuklardan birinden duman yükseldiğini fark eden Yorulmaz, su döktükten sonra yola çıktı.
Koltuklardan sıçrayan alevler kamyoneti tutuşturdu
Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'ne geldiğinde koltukların yandığını fark eden Yorulmaz, aracı yol kenarında durdurup itfaiyeyi aradı.
[Fotoğraf: AA]
Koltuklardan sıçrayan alevler kamyoneti de tutuştururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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