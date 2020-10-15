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Sivas'ta tır ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
M.B. yönetimindekiminibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkiinde, R.M. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Ü.B., M.B. ve S.B. yaralandı.
Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:48
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