M.B. yönetimindekiminibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkiinde, R.M. idaresindeki tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Ü.B., M.B. ve S.B. yaralandı.

Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.