Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.

Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.