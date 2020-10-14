Baba oğul, Bursa'dan İzmir'e araçlarıyla yola çıktılar. Sileceğin üstünde bir anda beliren yılan cama doğru tırmandı. Yılanı düşürebilmek için defalarca sileceği çalıştırdılar. En sonunda camdan düşürmeyi başardılar. Ancak yılan kaportanın içine düştü.

Yılan, Manisa'nın Akhisar ilçesine yaklaşırken bir kez daha cama çıkıp kendini gösterdi. En sonunda İzmir'e ulaştılar ancak yılandan yine kurtulamadılar.

Çaresiz kalan baba oğul aracı Torbalı'da bir oto sanayiye götürdü. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardıkları yılanı doğaya bıraktı.

Yılanın, Anadolu'daki en uzun yılan türlerinden zehirsiz sarı yılan olduğu anlaşıldı.