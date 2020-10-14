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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yücebelen köyünün Büyük Yücebelen bölgesinde 5 pozitif vaka ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle salgının önlenmesine yönelik tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanmaya başlandığı vurgulandı.
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