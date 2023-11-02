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Türkiye
İHA 02.11.2023 10:57

Kahramanmaraş'taki Ayvalı Barajı kurumaya yüz tuttu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı yaşanan kuraklık nedeniyle çekilmesiyle kurumaya yüz tuttu. Barajdaki yüzde 10 doluluk oranı son yılların en düşük değeri olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'taki Ayvalı Barajı kurumaya yüz tuttu

Kahramanmaraş'ta Erkenez Çayı üzerinde bulunan ve 1680 hektarlık alanın sulama hizmeti veren, aynı zamanda 19 hektometreküp içme suyu sağlayan Ayvalı Barajı, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) verilerine göre, Dulkadiroğlu ilçesinin sulama ve içme suyu açısından en önemli barajları arasında yer alan Ayvalı Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 olarak ölçüldü. Bu değer, son yılların en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda dünya genelinde yağışların düzensiz gerçekleşmesi ve bu durumun tatlı su kaynaklarını etkilerken, kurak geçen kış mevsimi ve yazın etkili olan sıcak hava nedeniyle Ayvalı Barajı'nda su seviyesinin önemli ölçüde düştü.

16 Haziran'da doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olan barajda, metrelerce derinlikte suyla dolu alanlar bugün çöle dönmüş durumda. Daha önce balık tutulan alanlar tamamen kururken, su olan bölümlerde ise derinliğin oldukça düştüğü görüntülendi.
 

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