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Türkiye
AA 02.11.2023 10:47

Diyarbakır'da 454 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 454 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kıpçak, Kayacık ve Güldiken mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 noktada 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar, 80 kök skunk bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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