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Türkiye
AA 02.11.2023 09:57

Şanlıurfa'da "narkogüç" operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ve silah satıcılarına yönelik düzenlenen "narkogüç" operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da "narkogüç" operasyonu: 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığınca 635 personelin katılımıyla 13 ilçede 66 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen "narkogüç" operasyonunda gözaltına alınan 66 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında düzenlenen yol uygulamalarında ise çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4'ü ise tutuklandı.

Jandarma ekiplerince 25 Ekim'de, 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 1 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 tabanca, 17 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 500 gram esrar, 100 gram sentetik uyuşturucu, 50 kök kenevir, 41 uyuşturucu aparatı ele geçirilmiş, 66 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Şanlıurfa Uyuşturucu
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