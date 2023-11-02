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Türkiye
İHA 02.11.2023 09:36

Otomobil, ters yönde ilerleyen motosiklet ile çarpıştı: 3 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde otomobil motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre motosiklette 3 kişinin bulunduğu ve ters yöne gittikleri öğrenildi.

Otomobil, ters yönde ilerleyen motosiklet ile çarpıştı: 3 ölü

Sabah saatlerinde Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı’nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1’i olay yerinde 2’si ise hastanede hayatını kaybetti

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletteki gençlerden birisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan birisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, diğeri ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gençlerin kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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