Çok Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2023 09:26

Malatya'da depremlerden etkilenen sanatçılara destek konseri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Asrın Felaketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri" çerçevesinde, depremlerden etkilenen sanatçılara destek amacıyla konser verildi.

Malatya'da depremlerden etkilenen sanatçılara destek konseri

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, konserle depremzedelere moral vermek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, müzisyenleri ve sanatçıları unutmadığını belirten Onurlu, "Bu projeleri yapmamızdaki ana temamız yerel ve mahalli sanatçılarımıza ekonomik destek sağlamak ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza da bir nevi moral vermek" diye konuştu.

Sıra gecesi ekibi ile yerel sanatçıların sahne aldığı konsere katılan vatandaşlar da türkülere eşlik etti.

ETİKETLER
Malatya Deprem Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu çocuk yaşadıklarını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
Ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
10:25
ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanları Washington'da bir araya geldi
10:29
Türksat 6A güneş panellerini açtı
10:00
Borsa güne yükselişle başladı
09:58
Şanlıurfa'da "narkogüç" operasyonu: 7 tutuklama
10:14
Bakan Koca: Gazze'deki hastaların nakli için tüm desteğe hazırız
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası: Su 'görünmez' oldu
Asi Nehri'nde su sümbülü istilası: Su 'görünmez' oldu
FOTO FOKUS
Yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu çocuk yaşadıklarını anlattı
Yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu çocuk yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ