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Türkiye
AA 02.11.2023 09:33

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler, Güngören istasyonunun yakınında raydan çıkan tramvayın yerine yerleştirilmesinin ardından normale döndü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Bağcılar'dan Kabataş yönüne giden tramvay, Güngören'deki bir AVM önünde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Olay yerine İBB ekipleri sevk edilirken tramvay seferleri ilk önce Mehmet Akif ile Kabataş istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Raydan çıkan tramvaydan inen yolcular nedeniyle durakta yoğunluk meydana geldi. Bazı yolcular, gitmek istedikleri yere ulaşmak için Mehmet Akif istasyonuna doğru yürüdü.

Polis ekipleri de istasyon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Seferlerimiz Kabataş-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları sonucu tramvay rayına konuldu.

Böylece kaza nedeniyle uzun süre aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

"Seçim zamanı mı insan yerine koyuluyoruz?"

Kaza nedeniyle tramvayı kullanamayan, görme ve ortopedik engelli Şeyhmus Azun, durumdan dolayı bu sabah mağdur olduklarını söyledi.

Azun, İBB'den şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Biz, Akıncılar'dan Mehmet Akif durağına kadar yürümek zorunda kaldık. İBB'nin Belediye Başkanı olarak niye toplu taşıma araçlarını devreye sokup vatandaşların mağduriyetini gideremiyorsunuz? Seçim zamanı mı insan yerine koyuluyoruz?" dedi.

Yolculardan Ersun Odabaşı, araca bindiklerinde Mehmet Akif durağına kadar gidileceğinin anons edildiğini ancak ne arızası yaşandığını bilmediklerini söyledi.

Odabaşı, "Araçtan indikten sonra otobüs olması gerektiği için güvenlik personeli arkadaşlara sorduk. 10 dakika içinde geleceğini söylediler. Biz, 20 dakikadır bekliyoruz. Şu an herhangi bir otobüs gelmedi. Vatandaş olarak mağduruz." diye konuştu.

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