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Türkiye
TRT Haber 02.11.2023 09:39

Casus yazılımla elde edilen veriler delil sayılır mı?

İstanbul'da aldatıldığından şüphelenen kadın, eşinin telefonuna casus program yükledi ve elde ettiği delillerle boşanma davası açtı. Peki, casus yazılım sayesinde elde edilen veriler hukuken delil sayılabilir mi?

Casus yazılımla elde edilen veriler delil sayılır mı?

İstanbul'da bir kadın, eşinin telefonuna casus yazılım yükledi. Aldatıldığından emin olan kadın, mahkemeye gitti. Delilin elde edilme yöntemi ise tartışmaya yol açtı.

Yazılım sayesinde eşinin başka kadınla mesajlaştığını belirleyen kadın, birlikte çekilmiş fotoğraflara da erişti.

Mesaj trafiği ve fotoğraflarla birlikte dava açan kadın, boşanma talebinin yanı sıra 100 bin lira da tazminat talep etti. Mahkeme davayı kabul etti.

"Hukuk davalarında delillerin mutlaka hukuka uygun olması gerekiyor"

Peki, casus yazılımla elde edilen veriler, hukuki olarak delil sayılabilir mi?

Konuyu değerlendiren Avukat Alperen Kadıoğlu, "Yargıtay'ın bu konuda kural olarak başka türlü delil elde etme imkanı yoksa, hukuka aykırı kanıtları kullanabildiğini ceza davalarında görebiliyoruz. Ama hukuk davalarında delillerin mutlaka hukuka uygun olması gerekiyor. Hukuka aykırı deliller hukuk davalarında kullanılamıyor." dedi.

Mahkeme, dosyadaki delilleri incelemeyi sürdürüyor.

Haber: Hilal Yıldırım

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