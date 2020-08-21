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Kahramanmaraş'ta yakalanan firari 43 kişiden 30'u tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gözaltına alınan firari 43 kişiden 30'u tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili operasyon gerçekleştirildi.
43 kişi gözaltına alındı
Operasyonda aralarında "silahla tehdit", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "cinsel taciz", "fuhşa teşvik ve aracılık" gibi suçlardan arananların da bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 kişiden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Kahramanmaraş İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:33
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