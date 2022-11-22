Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 19:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kağıthane'de inşaat duvarı çöktü
[Fotograf: İHA]
İstanbul Seyrantepe’de inşaat alanının üstündeki yol kenarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, şantiye çalışanının uyardığı araç sürücüsü kamyonetini çökmenin olduğu yerden alarak saniyelerle kurtuldu.
Sabah saatlerinde inşaat alanında çalışan işçiler, kazı yapılan yerde çökme olabileceği ihtimaline karşın yola çıktı.
İşçiler yoldan geçen araçları ve vatandaşları uyardığı esnada yol büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırım ve ağaçlar zarar gördü.
Yol kenarına park halinde olan kamyoneti oradan alan sürücü, yaşanan olayda saniyelerle kurtuldu.
Çökme anları güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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