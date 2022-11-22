Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 19:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta hortum kamerada
[Fotograf: İHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erbaa ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde açık alanda hortum meydana geldi.
Bir anda ortaya çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.
O anlar bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa bir süre devam eden hortum gözden kayboldu.
Etiketler: Tokat
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