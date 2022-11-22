Erbaa ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde açık alanda hortum meydana geldi.

Bir anda ortaya çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

O anlar bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa bir süre devam eden hortum gözden kayboldu.