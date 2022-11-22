Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 74 bin 460 dal sarılmış sigara, 84 bin dal boş makaron, 18 bin 600 sigara filtresi, 15 bin 100 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 420 gümrük kaçağı puro, 111 kilo tütün, 310 gümrük kaçağı nargile kömürü, 156 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 149 paket gümrük kaçağı çay, 88 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ile 4 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.