Öğretmenler Gününde hem veliler hem öğrenciler, öğretmenlerine vefasını göstermek istiyor. Bunun için de kalemden parfüme, çiçekten gömleğe pek çok hediye alınıyor.

Bazen ortak hediye almak için para topluyor veliler. Oysa öğretmenlerin hediye beklentisi yok.

Öğretmenlere, bazen öğrencilerinin başarısı bazen de güzel bir sözü yetiyor. Kimi zaman yıllar sonra hatırlanmak onları mutlu ediyor.

Haber: İlsu Güven

Kamera: Musa Toprak