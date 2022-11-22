Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmenler için en büyük hediye öğrencilerinin başarısı
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Bu özel günde, veliler de öğretmenlere hediye alma telaşına düşüyor. Oysa öğretmenlerin isteği hediye değil. Öğrencilerinin mutluluğu ve başarısı onlar için en büyük armağan.
Öğretmenler Gününde hem veliler hem öğrenciler, öğretmenlerine vefasını göstermek istiyor. Bunun için de kalemden parfüme, çiçekten gömleğe pek çok hediye alınıyor.
Bazen ortak hediye almak için para topluyor veliler. Oysa öğretmenlerin hediye beklentisi yok.
Öğretmenlere, bazen öğrencilerinin başarısı bazen de güzel bir sözü yetiyor. Kimi zaman yıllar sonra hatırlanmak onları mutlu ediyor.
Haber: İlsu Güven
Kamera: Musa Toprak
Etiketler: Öğretmen Öğretmenler Günü
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