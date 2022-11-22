Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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