Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kağıthane’de faciadan dönüldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kâğıthane’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon yokuştan inerken devrildi.
İstanbul’da dik yokuştan inen inşaat malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazayı görenler hemen yardıma koşarak sürücüyü kırılan ön camdan dışarı çıkardı.
Büyük korku yaşayan sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kazada devrilen inşaat malzemeleri yola savrulurken bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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