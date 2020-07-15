Çameli'nin Kızılyaka Mahallesi Kalaycıönü mevkisinde, bir kişiye ait tarlada bir süre önce yapılan kaçak kazı sonucu Roma Dönemi'ne ait anıt mezar, yazıt ve tarihi blok kesme taşların bulunması üzerine Denizli Valiliği harekete geçti.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda, sahayla ilgili bir rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirildi ve bölgenin SİT alanı ilan edilmesi yönünde görüş belirtildi.

1'inci ve 3'üncü derece sit alanı ilan edildi

Kurulun yaptığı incelemede, sahanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiği gerekçesiyle 1'inci ve 3'üncü derece sit alanı olarak tescillerinin uygun olduğuna karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.