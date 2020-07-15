Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ağaran Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 41 kişi için Vali Kemal Çeber koordinesinde gece sabah saatlerinde kurtarma çalışması başlatıldığı, ilk etapta arama kurtarma ekiplerince ilaç ihtiyaçlarının vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Ardından arama kurtarma ekipleri öncülüğünde vatandaşların bulundukları bölgeden nakillerinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Çayeli ilçesi Ağaran Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 41 vatandaşımızın, yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu bölgeden nakilleri sağlanmış ve her bir vatandaşımız ikametgahlarına sağ salim ulaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

- Çayeli İlçesi Ağaran Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 41 vatandaşımız, bizzat Vali Kemal Çeber'in koordinesinde yürütülen kurtarma çalışmalar sonucunda bölgeden nakilleri sağlanmış ve her bir vatandaşımız ikametgahlarına sağ salim ulaştırılmıştır. pic.twitter.com/5IjxPDVg7k — Rize Valiliği #MaskeMesafeTemizlik (@RizeVali) July 15, 2020

Açıklamada, Valilik öncülüğünde bir kişinin Trabzon, 9 kişinin Gümüşhane'ye gönderildiğini, 2 kişiye ise Çayeli Hizmet İçi Eğitim Merkezinde konaklama imkanı sağlandığı kaydedildi.

Bu çalışma ile bölgede 166 kişinin tahliyesi gerçekleşmiş oldu.