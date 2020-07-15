Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz koreografisi
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanlığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.
Ayasofya Camii'nin önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.
[Fotoğraf: AA]
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