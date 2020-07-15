Mersin-Adana seferini yapan yük treninin bir vagonunda, Tarsus Tren Garı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.