Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de yük treninde yangın
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin-Adana seferini yapan yük treninin bir vagonunda, Tarsus Tren Garı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: yük treni yangını yük treni mersin yangınSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:50
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