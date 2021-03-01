Türkiye bir yandan yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri geri getirmek için uğraşırken, bir yandan da definecilerin tarihi yapılara zarar vermesini engellemek için yoğun çaba harcıyor.

Defineciler, tarihi taş yapıların içine yerleştirdikleri el yapımı patlayıcılarla ve kaçak kazılarla tarihi eserlere zarar vermeyi sürdürüyor.

Definecilere TRT Haber’den suçüstü

TRT Haber ekipleri, antik kentlerde kaçak kazı yapan definecileri haber yapmak için Antalya Konyaaltı’nda bulunan Kelbessos Antik Kenti’ne çıktı.

Tam o anda elinde dedektör olan 2 kişi, karşısında TRT Haber ekibini görünce bölgeden uzaklaşmak istedi.

Görüntülendiklerini fark eden defineciler yaptıklarını kabul etmedi ve dedektörü kayaların arkasına saklayarak alandan uzaklaştı.

Durum jandarma ekiplerine bildirildi ve gerekli inceleme başlatıldı.

Kaçak kazıyı engellemek mümkün

Tarihi yapıların içerisinde definecilerin bıraktığı tahribatın geri dönüşü yok.

Definecilerin uğraması muhtemel alanlara, fotokapanların koyulmasıyla kaçak kazıların engellenebileceği vurgulanıyor.

Define ararken kullanılan dedektörlerin alımlarının ise belli bir kurala tabi olması isteniyor.

Kaçak kazının cezası büyük

Kaçak kazıların ve tarihi eser kaçakçılığının cezası büyük.

Herhangi bir yerde define araştıranlar 3 aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Haber: Ali Bayraklı

Kamera: Erdinç Kızılgedik