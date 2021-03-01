Valilikten yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemler alındı.

Hakkari il sınırları içinde 2 Mart günü saat 00.01'den 16 Mart günü saat 23.59'a kadar meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinlikler ise kapsam dışında bırakıldı.