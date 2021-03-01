Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari’de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
Hakkari’de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 2 Mart itibarıyla 15 gün yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemler alındı.
Hakkari il sınırları içinde 2 Mart günü saat 00.01'den 16 Mart günü saat 23.59'a kadar meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması yasaklandı.
Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinlikler ise kapsam dışında bırakıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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