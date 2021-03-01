Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen operasyonla dilencilik yapmaya zorlanan 71 çocuk kurtarılmıştı.

Kurtarılan çocukların, Suriye’deki ailelerinden koparılarak Türkiye’ye dilencilik yapması için getirildikleri ortaya çıkmıştı.

Soruşturma tamamlandı

Operasyon kapsamında yakalanan 15 kişiden 4’ü örgüt yöneticisi olmakla suçlandı ve haklarında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğerleri ise örgüt üyeliğinden 4’er yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Aynı zamanda, "insan ticareti yapmak" suçundan her bir çocuk için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu da, her bir sanık için 852 yıl hapis cezası anlamına geliyor.

Kendi çocuklarını da dilendirdiler iddiası

İddianamede, örgüt üyelerinden bazılarının kendi çocuklarını da dilencilik yapmaya zorladığı bilgisi yer aldı.

Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların da örgütün hedefinde olduğu ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin çocukları almak için akraba olduklarını söyledikleri tespit edildi.

İlk duruşma 21 Mayıs’ta

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşması 21 Mayıs’ta görülecek.