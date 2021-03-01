Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de zift yüklü kamyon devrildi: Ulaşım aksadı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.
Hasan G. idaresindeki zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, tankerdeki zift yola aktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce devrilen tankeri kaldırmak ve yola akan zifti temizlemek için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle sürücüler, ekiplerce alternatif güzergaha yönlendirildi.
Trafik akışı, tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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