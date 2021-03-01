“Deprem anında ne yapmalıyız?” sorusu, Türkiye’de herkesin doğru cevap vermesi gereken soru.

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki simülasyon tırında 7,4 büyüklüğündeki deprem simülasyonuyla sarsıntı sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Amaç, afet anında doğru refleks kazandırmak

Tır içerisinde gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremde ne düşen bir eşya ne de panikle kaçan insanlar vardı. Bunun nedeni ise hem içeridekilerin hem de ortamın depreme hazırlıklı olmasıydı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi simülasyon tırında verdiği uygulamalı eğitimle vatandaşlara afet anında doğru refleks kazandırmayı amaçlıyor.

Depreme hazır olmak hayat kurtarıyor

Deprem anında nerelerin güvenli olduğunun daha önceden bilinmesi için öncelikli olarak evlerde ve iş yerlerinde tehlike avı yapılması gerekiyor.

Deprem öncesinde ise ev ve iş yerlerindeki eşyaların sabitlenmesi, deprem sonrasındaki ilk 72 saatte kullanılmak üzere deprem çantasının hazırlanması gerekiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Deprem anında ne yapmalı?

Deprem anında çök-kapan-tutun tekniğinin uygulanması ve bu esnada balkon, merdiven ve asansörlere yönelmemek gerekiyor.

Sarsıntının ardından doğal gaz vanası ve elektrik şalterinin kapatılması ve afet çantasıyla binanın terk edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

AFAD ekibi kapı kapı dolaşarak bilgi veriyor

AFAD ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık çalışması başlattı.

Ekipler, deprem simülasyonunun yanı sıra kapı kapı dolaşarak vatandaşları deprem konusunda bilinçlendiriyor.

[Fotoğraf: AA]

3 bin aileye eğitim verildi

Şu ana kadar 3 bin aileye deprem eğitimi veren Manisa’daki AFAD ekipleri, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri ayrıntılarıyla anlatıyor.

Ekipler “Afetlere Hazırım” oyunu ile de çocukları deprem konusunda bilinçlendiriyor.