İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) iş birliğiyle yürütülen çalışma sonucunda operasyon düzenlendi.

İstanbul'dan araçlarla Kemer ilçesine getirilen Suriye, Afganistan, Irak, Bangladeş, Filistin, Pakistan, İran ve Mısır uyruklu 175 düzensiz göçmen, dün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Göçmenleri beklerken suçüstü yakalandılar

Göçmenleri almak için tekneyle denizde bekledikleri tespit edilen ve organizatör oldukları iddia edilen 11 kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.