Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 346 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması olduğu için gözaltına alınan 346 şüpheliden 187’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen operasyonlarda hırsızlık, uyuşturucu, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 346 kişi gözaltına alındı.
Emniyet işlemleri tamamlanan şüphelilerden 187’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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