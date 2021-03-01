Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen şüphelilerin kullandığı otomobilin, Denizli'ye gelmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada, aracın kapısının içine gizlenmiş 110 gram eroin ele geçirildi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, zanlılarla bağlantılı 32 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 26 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ve 73 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.