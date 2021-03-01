Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars’ta FETÖ’nün gizli yapılanması içinde yer aldıklarını tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında yüzbaşı ve astsubay da var

Operasyonlarda 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 doktor ve 1 askeri okuldan ihraç edilmiş öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.