Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 8 kişiye adli işlem
[Fotoğraf: Arşiv]
Erzurum'da, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişi yakalandı. Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, Tekmetaş mevkisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakaladı.
Ardından olayı araştıran ekipler, olayla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri 4 kişiyi daha yakaladı.
Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 1 jeneratör, 1 vinç, 1 hilti, kazma, kürek, kova gibi kazı malzemelere de el koydu.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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