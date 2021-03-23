Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösterdi.

Karayolları ekipleri gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekledi.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan şehir merkezinde sağanak etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce'de de yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası beyaza büründü.