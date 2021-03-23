Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir ve Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken mahsur kalan 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Pınar Adası'nda karadan ulaşımın olmadığı mevkide bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Ekipler, 36 yabancı uyrukluyu alarak Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirdi.
Çanakkale'de 7 göçmen daha kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmeni de kurtarıp karaya çıkardı.
Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Sahil Güvenlik Yunanistan
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