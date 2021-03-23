Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizden kurtarıldı, "boyunlukla boğulurum" diye korktu
[Fotoğraf: DHA ]
Antalya’da denize düşen bir kişinin sesini duyan vatandaşlar 112'yi aradı. Boğulmaktan kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin boyunluk takmasına “Dur boğacaksın. Yapma abla, nefes alamıyorum” diyerek bir süre direndi.
Dün akşam Muratpaşa ilçesi'nde falezler üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana gelen olayda denizde bir kişinin çığlığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki kişinin çırpındığını görerek, deniz polisine haber verdi.
Deniz polisinin kıyıya çıkarttığı kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Üşüdüğünü söyleyen kişiyi sağlık ekipleri acil durum battaniyesi ile sardı.
Sedyeye alınan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin boyunluk takmak istediği kişi, “Dur boğacaksın, dur yapma. Boğma abla, nefes alamıyorum” demesi dikkat çekti.
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