Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvanlarını otlatırken boğanın saldırısına uğrayan kadın öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Gördes ilçesinde hayvanlarını otlatan kadın, bir boğanın saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.
Akpınar Mahallesi yakınlarında büyükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran Emine Yıldız, bir boğanın saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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