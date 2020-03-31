İlçeye bağlı köylerde koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Dodurga Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri, Çokçapınar Köyü'nde faaliyetlerini sürdürürken köyde tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan Hatice teyzeye gıda yardımında bulundu.

Bu yardım karşısında son derece duygulanan 70 yaşındaki Hatice Odabaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ekipleri yaşlı kadına üzülmemesi konusunda telkinde bulunurken, bundan sonra sık sık kendisini ziyaret edeceklerini söylediler.

"Sizlerden Allah razı olsun"

Jandarmanın getirdiği yiyecekleri gören Hatice Odabaşı da, ”Ben onları alıp yemezdim. Sizleri hiç unutmayacağım. Allah korusun sizleri. Düşmanlarınız çok., televizyonda görüyorum. Allah razı olsun sizlerden. Çok şükür bugünümüze” dedi.

Jandarma ekiplerinin, Hatice Teyze’yi günlük olarak ziyaret ederek gerekli ihtiyacını karşıladıkları kaydedildi.