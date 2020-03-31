Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da ulaşıma poyraz engeli
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları ise denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.
Etiketler: poyraz marmara denizi MarmaraSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:21
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