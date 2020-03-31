Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın sala bindirip geri ittiği 9 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından can salına bırakılan 9 Suriyeli kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde kurtarılmayı bekleyen sığınmacılara ulaştı.
Türk sahil güvenlik botu, can salındaki 3'ü çocuk 9 Suriyeliyi kıyıya getirdi.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan sığınmacı didim aydınSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:04
Sıradaki Haber
MEB: Ultrasonik cerrahi maske makinesi üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz