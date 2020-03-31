Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'si tahliye ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'si tahliye ediliyor.
Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umreciler, karantinada 16 gün geçirdi.
Tahliyelerine karar verilen 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip, otobüslere bindiriliyor.
Umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek.
Diğer umrecilerden bir kısımının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği, bir kısmının da bir süre daha yurtta tutulacağı öğrenildi.
Etiketler: kayseri koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 14:14
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