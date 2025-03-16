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Türkiye
İHA 16.03.2025 13:05

Jandarmadan Gazi Cemalettin amcaya sürpriz iftar

Eskişehir'de jandarma ekiplerince tek başına yaşayan gazi ve şehit yakını 83 yaşındaki Cemalettin Çetiner ziyaret edildi. El birliği ile yer sofrası hazırlayan jandarma, Cemalettin amca ile iftar yaptı.

Eskişehir'de Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşinin vefat etmesi nedeniyle Başara Köyü'nde tek başına yaşayan şehit yakını ve gazi Cemalettin Çetiner amcayı ziyaret etti.

Cemalettin amca jandarma ile yer sofrasında iftar yaptı

Jandarmayı sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Çetiner, iftar için evini açtı.

Ezan okunmadan önce ekiplerce el birliği ile iftar hazırlığı gerçekleştirildi. Çeşit çeşit yemek pişirildi, yer sofrası kuruldu.

Akşam ezanının duyulmasıyla birlikte topluca iftar yapıldı. Yemek sonrası sofra ekiplerce toplanıp bulaşıklar yıkandı. Mutfağın temizlenmesinin ardından hep birlikte salona geçen jandarma personeli, Cemalettin amca ile uzun uzun sohbet etti.

Jandarmadan Gazi Cemalettin amcaya sürpriz iftar

"Allah kimseyi eşsiz bırakmasın"

Ekiplerin ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Cemalettin Çetiner, "Kardeşim Mevlüt Çetiner, İstanbul'da görev yapıyordu. Çeliktepe'de kurşunlandı, pusuya düşürüp öldürdüler. O sıralarda ben askerdim. Ben de uçak kazası geçirdim, onun yarası var. Eşimi 3 sene önce hastanede kaybettim, vefat etti. Onu çok özlüyorum, özlenmez mi? Allah kimseyi eşsiz bırakmasın" dedi.

"Uçan kuştan medet bekliyor insan, yalnızlık zor"

Ekiplerin ziyareti karşısında çok duygulandığını dile getiren Çetiner, sözlerine şöyle devam etti:

"Jandarma geldi, akşam birlikte iftarımızı yaptık. Hepsinden Allah razı olsun. Yemek yedik, konuştuk, anlaştık, tanıştık. Samimiyetlerini hissettim. Uçan kuştan medet bekliyor insan, yalnızlık zor. Çok sevindim valla. Saymadım ama kalabalık geldiler. Çevreden geçerken geliyorlar, ben de oraya gidiyorum. İyi ağırlıyorlar, iyi karşılıyorlar. Kardeş gibi geçiniyoruz Allah'a şükür."

Jandarma ekiplerinin yalnızca özel güler ya da Ramazan ayında değil her daim anlamlı ziyaretler gerçekleştirdiği, ailelerin karşılaşacakları zorluklar karşısında jandarmanın her daim yanlarında olacağı belirtildi.

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Eskişehir Jandarma Genel Komutanlığı Oruç Ramazan Ayı Şehit
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Jandarmadan Gazi Cemalettin amcaya sürpriz iftar
Jandarmadan Gazi Cemalettin amcaya sürpriz iftar
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