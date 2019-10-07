Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak07 Ekim 2019 Pazartesi 02:24 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 02:23
Jandarma Genel Komutanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Ön başvurular 8 Ekim'de başlayacak 25 Ekim'e kadar sürecek. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Jandarma Genel Komutanlığına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tabi açıktan temin yoluyla 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel alımına ilişkin duyuru www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
Ön başvurular yarın başlayacak
Ön başvurular 8 Ekim'de başlayıp 25 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi ile e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.
Kaynak: AA