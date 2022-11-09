Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ortaklığında 2017 yılından beri sürdürülen 'Balıklandırma Projesi' devam ediyor.

Projenin başlangıcından bu yana 30 bin balık, İzmit Körfezi'ne bırakıldı. Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde bugün düzenlenen törenle ise toplam 6 bin levrek, çipura ve kalkan denize bırakıldı.

Balıkların su altına bırakıldığı anlar, su altı dronu ile görüntülendi. Balıkların çoğuna yerleştirilen mikroçipler sayesinde bilim insanları, denizdeki davranışlarını ve üreme alışkanlıklarını takip ederek araştırmalar yapacak.