Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 2,5 ton hurda çalan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya'da 2,5 ton hurda malzemeyi çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Aslım Sokak'taki bir iş yerinde hurda niteliğindeki plastik kırma makinesi, kaynatma aparatı, alüminyum reklam tabelası, mobilya eşyalarından oluşan 2,5 ton ağırlığındaki malzemenin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.E. ve V.A. olduğunu, çaldıkları malzemeleri iki kamyona yükleyerek götürdüklerini belirledi.
Ekiplerce M.E. ve V.A. gözaltına alınırken, çaldıkları malzemeleri sattıkları A.C. de yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
Çalıntı malzemeleri satın alan A.C. hakkında suç eşyası satın almaktan işlem yapıldı. M.E. ve V.A.'nın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
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