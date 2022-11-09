Bursa'daki yangınla ilgili itfaiye ilk tespitlerini tamamladı
Bursa'da 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği evde çıkan yangınla ilgili itfaiye ekipleri, ilk tespitlerini raporlandırdı. Tespitlere göre, dairedeki sobaya bağlı bacadan düşen kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı kanaatine varıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yangın çıkan evdeki çalışmalarını tamamladı.
Ekiplerin hazırladıkları raporda, yangının mülkiyeti V.G'ye ait apartmanın ikinci katında yaşayan Suriye uyruklu kişinin dairesinde çıktığı aktarıldı.
Bacadan düşen kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu
Yangın sonucu daire ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığı aktarılan tespitlere göre, dairedeki sobaya bağlı bacadan düşen kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı kanaatine varıldı.
Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda, içeride mahsur kalan anne ve 8 çocuk hayatını kaybetmişti.
Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelen baba ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.
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