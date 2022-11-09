Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde, 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

İlk müdahalesi Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde yapılan Mustafa Erçetin, kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu sözler yer aldı:

"Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti."

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" sözlerini kullandı.

Bitlis'te sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu tedavi altına alınan diğer çocuk hasta ise kuduz hastalığına ait bir bulgu çıkmaması nedeniyle geçen hafta taburcu edilmişti.